Tmw - Sostituto Kim, nel mirino c'è anche Mavropanos: tutti i nomi

Continua il lavoro della dirigenza nel Napoli per trovare il sostituto di Kim Min-Jae, passato ufficialmente al Bayern Monaco nei giorni scorsi

Continua il lavoro della dirigenza nel Napoli per trovare il sostituto di Kim Min-Jae, passato ufficialmente al Bayern Monaco nei giorni scorsi. Oltre ai soliti Kevin Danso, Max Kilman e Josip Sutalo, il club partenopeo, riferisce TMW, ha messo nel mirino anche Konstantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda classe 1997 che ha il contratto in scadenza con i tedeschi il 30 giugno 2027. Comunque sia Kilman resta sempre l'obiettivo numero uno per i campioni d'Italia, visto che anche Rudi Garcia preferirebbe avere l'attuale centrale del Wolverhampton, ma gli inglesi non lo lasceranno partire per meno di 35 milioni di euro.

Altri nomi sul taccuino.

Ovviamente i contatti della dirigenza del Napoli, non si fermano qui visto che la scelta non è certo semplice e dopo aver avuto Koulibaly e Kim nelle ultime due stagioni Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente sbagliare il colpo in entrata per sostituire il coreano. Nella lista resta sempre anche Giorgio Scalvini, anche se l’Atalanta chiede una cifra molto alta, forse anche superiore rispetto a quella di Kilman. Tra le ipotesi resta anche Perr Schuurs del Torino, che continua a piacere molto in Inghilterra, anche se la trattativa, soprattutto con il Crystal Palace, al momento non registra passi avanti.

De Laurentiis attende fiducioso per Kilman

Per il classe 1997 del Wolverhampton è comunque stata già avanzata un'offerta da 35 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis è ancora fermo a questa proposta, inizialmente rifiuta, ma è fermamente convinto che alla fine i Wolves la prenderanno in considerazione. Kilman, di par suo, sarebbe felice di venire in Italia, a Napoli, a giocare la Champions League.