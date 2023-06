Tmw - Sousa, la Salernitana non lo libera: per ADL c'è un solo modo per ingaggiarlo

La Salernitana non libererà Paulo Sousa per l'eventuale panchina del Napoli. Questa è la scelta da parte del club campano

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana non libererà Paulo Sousa per l'eventuale panchina del Napoli. Questa è la scelta da parte del club campano che dalla sua parte ha una clausola risolutoria da 1,8 milioni di euro che il tecnico dovrà versare per accettare la corte azzurra, altrimenti il contratto farà fede: Sousa ha ancora due anni di contratto e c'è l'intenzione di andare avanti con lui. La deadline è per mercoledì 21 giugno, quando il futuro del portoghese sarà chiaro.

Per questo è ancora presto per capire chi sarà a prenderne il posto, semplicemente perché - almeno per il momento - non c'è posto vacante. Lo scrive Tuttomercatoweb.