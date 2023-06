Tmw - Sousa-Salernitana, addio anche se salta accordo col Napoli: piazza in rivolta contro il mister

E' giunta ai titoli di coda l'avventura di Paulo Sousa alla guida della Salernitana.

E' giunta ai titoli di coda l'avventura di Paulo Sousa alla guida della Salernitana. La notizia dell'incontro a Roma con Aurelio De Laurentiis mentre il direttore sportivo Morgan De Sanctis, in conferenza, annunciava la permanenza in granata ha fatto storcere il naso al presidente, all'amministratore delegato e allo stesso ds, consapevole che le richieste della big potessero rappresentare una tentazione per il tecnico ma allo stesso tempo rassicurato dall'allenatore circa la volontà di proseguire il suo percorso all'ombra dell'Arechi. Col Napoli la chiacchierata è stata proficua: pronto un biennale con opzione per una terza stagione. D'altronde, al netto delle dichiarazioni di Iervolino (che ufficializzò la permanenza a Salerno il giorno prima della sfida con l'Udinese), era evidente che le parti parlassero lingue diverse: da un lato una società che ritiene sia necessario abbassare il monte ingaggi e puntare sui giovani, dall'altro un tecnico che pretendeva la riconferma dei migliori e investimenti importanti.

"Speriamo che l'accoglienza di stasera possa spingere ulteriormente il mister a dire di sì alla nostra proposta" disse Maurizio Milan nel giorno della festa a Piazza della Concordia, quando Sousa parlò già da riconfermato dinanzi a 10mila persone. Ed è questo che non va giù alla piazza che, sui social e attraverso note emesse dai club organizzati, invita la proprietà a voltare pagina anche se l'accordo col Napoli dovesse saltare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.