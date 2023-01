Tmw - SPAL, De Rossi ha convinto Nainggolan: l'ex Roma ai dettagli

Grande colpo in arrivo per la SPAL di Joe Tacopina che da New York è in diretto contatto coi suoi uomini mercato.

Grande colpo in arrivo per la SPAL di Joe Tacopina che da New York è in diretto contatto coi suoi uomini mercato, vicino l'arrivo di Radja Nainggolan. Già stasera la SPAL potrebbe chiudere il colpo per sei mesi con rinnovo in caso di passaggio in A. Non solo: la SPAL è scatenata e aspetta anche una risposta da Crotone per Augustus Kargbo per un doppio colpo importante per Daniele De Rossi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.