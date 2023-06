Tmw - Spalletti dice no all'Al Nassr: svelato il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo sta per chiudere la trattativa per il trasferimento di Marcelo Brozovic ma non pensa solo a rinforzare la rosa. Il club saudita, infatti, è anche alla ricerca di un nuovo allenatore: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Luciano Spalletti avrebbe rispedito al mittente un'offerta molto allettante, ribadendo la sua volontà di restare fermo per una stagione. Così, adesso si guarda in Brasile: l'obiettivo principale è Luis Castro del Botafogo, ma intriga molto il profilo del veterano Luiz Felipe Scolari, da dieci giorni alla guida dell'Atletico Mineiro.