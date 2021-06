Tmw - Spezia, Italiano resta: i dettagli del nuovo contratto

Vincenzo Italiano resta allo Spezia, lo riferisce Tuttomercatoweb. L'incontro di ieri è servito per trovare un accordo di massima, quello di oggi per mettere nero su bianco il rinnovo del contratto che è di durata biennale. In questi minuti in corso il summit per la firma, nel nuovo contratto anche una opzione per la stagione 2023/24.