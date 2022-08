Tmw - Spezia, sfuma Meret? Alzata offerta per Dragowski, ora è in pole position

A quel punto, l'arrivo di Dragowski sbloccherebbe la cessione di Provedel, a sua volta destinato alla Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo colpo di scena sul futuro portiere dello Spezia. Secondo quanto raccolto da TMW, si è riaperta la possibilità di vedere Bartłomiej Drągowski in forza ai liguri. Anzi, in questo momento, con lo Spezia che ha aumentato l'offerta a 2 milioni più 1 di bonus con il 50 per cento della futura rivendita alla Fiorentina, il portiere polacco è in pole position come prossimo acquisto degli aquilotti rispetto ad Alex Meret, estremo difensore del Napoli, che ha preso tempo sulla sua cessione. A quel punto, l'arrivo di Dragowski sbloccherebbe la cessione di Provedel, a sua volta destinato alla Lazio.