TMW - Sprint della Roma per Belotti: c'è già l'accordo col Gallo

Andrea Belotti e l'estate del grande salto. Il capitano del Torino, che ha un contratto in scadenza nel 2022 e non è intenzionato a rinnovarlo, è nel mirino della Roma che è alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione. Dopo la prima offerta da 15 milioni di euro, rispedita al mittente, il club giallorosso ha messo sul piatto 20 milioni di euro.

La richiesta del Torino è 30 milioni di euro, ma un rilancio della Roma a 25 potrebbe risultare quello giusto per arrivare alla fumata bianca. Anche perché Belotti ha già dato il suo sì al trasferimento alla Roma.