Tmw - Stallo tra il PSG e Nagelsmann: i parigini tornano su Luis Enrique

Importante novità nella corsa al nuovo allenatore del Paris Saint-Germain

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importante novità nella corsa al nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Sembrava tutto fatto e definito per la panchina dei parigini con Julian Nagelsmann ma ancora non è arrivata l'accelerata decisiva per portare il tedesco nel club di Nasser Al-Khelaifi. Le parti stanno continuando a trattare, Nagelsmann non si sta liberando dal Bayern Monaco e per questo in queste ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club parigini sta andando di nuovo all'assalto per la prima alternativa.

PSG su Luis Enrique

Considerato lo stallo per Nagelsmann, il PSG ha ripreso forti contatti con Luis Enrique. L'ex ct della Spagna (come il tecnico tedesco) aveva ricevuto anche una proposta dal Napoli e aveva sondaggi forti in Premier League dal West Ham. In queste ore però ha ricevuto nuove chiamate da Parigi: lo stand by nella corsa al tedesco ha portato il PSG a bussare di nuovo con forza alla porta di 'Lucho'. Per un testa a testa che si risolverà a breve..