Tmw su Bakayoko: "Lo vuole il Milan, lo scorso anno decisivo Gattuso nell'approdo al Napoli"

La scorsa stagione Tiémoué Bakayoko era stato inseguito per tutta l’estate, ma la formula e l’ingaggio del giocatore non avevano convinto fino in fondo il Chelsea. Così nelle ultime ore di mercato il francese aveva trovato la possibilità di seguire Gennaro Gattuso a Napoli. Questa estate potrebbe riproporsi il tormentone. Bakayoko continua a piacere alla dirigenza rossonera, e ciò che rende appetibile l’affare è sicuramente la situazione contrattuale del centrocampista. Baka ha solo un anno di contratto con i Blues e il Milan si è nuovamente interessato. Tiémoué non è centrale nel progetto del Chelsea, è sempre andato a giocare in prestito e anche quest’anno andrà così.

Il Milan ci sta pensando e vorrebbe proporsi nel corso dell’estate per rinforzare la mediana. Kessié e Bennacer saranno i titolari poi Tonali e Bakayoko i possibili sostituti. Ma bisogna ancora intavolare il discorso con la formazione londinese, per ora si tratta poco più di un’idea. Il Milan poi dovrà risolvere la questione rinnovo con Franck Kessie e nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti importanti. Il club vuole blindare l’ivoriano e alzerà la proposta economica. Al momento c’è distanza ma Maldini e Massara hanno tutta l’intenzione di migliorare l’ingaggio del leader del centrocampo rossonero.