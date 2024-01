Tmw su Perez: "Può una partita far cambiare idea su un investimento da 18mln?”

Non è ancora una vicenda chiusa, non potrebbe esserlo con tre giorni di calciomercato tutti da vivere e accordi già raggiunti solo da formalizzare.

Può una partita far cambiare idea su un investimento da 18 milioni di euro? Lo scrive il portale Tuttomercatoweb che fa il punto sull'affare Napoli-Perez: "Può bastare una gara per riconsiderare un calciatore e trasformarlo da esubero ad affidabile titolare per la seconda parte di stagione? Se si osserva quanto accaduto in casa Napoli negli ultimi due giorni sembra essere andata proprio così. Però non è solo questo: ci sono in corso delle riflessioni, ancora non definitive, ed è giusto spiegarle. C'è un problema di lista che impone l'uscita di un difensore per far spazio a un nuovo acquisto.

Quello di lunedì doveva essere il Nehuen Perez day e invece potrebbe trasformarsi nel giorno che ha messo in soffitta la trattativa e rilanciato Leo Ostigard, il migliore contro la Lazio.

Non è ancora una vicenda chiusa, non potrebbe esserlo con tre giorni di calciomercato tutti da vivere e accordi già raggiunti solo da formalizzare. C'è la variabile De Laurentiis che anche ieri non è mancato nei contatti con Gino Pozzo. Allo stesso tempo però il presidente del Napoli ha iniziato anche riflessioni diverse dopo la gara dell'Olimpico. Perché Nehuen è difensore fortemente sponsorizzato da Walter Mazzarri, allenatore che andrà via a fine stagione. Perché nel Napoli visto all'Olimpico il problema non è sembrato Ostigard, casomai tutto il resto. E allora perché questo investimento così oneroso per un centrale di piede destro (sotto contratto ce ne sono già due) quando in estate, con un altro allenatore, magari il Napoli tornerà alla difesa a quattro e con Juan Jesus in uscita potrebbe invece servire un mancino?

Il Mazzarri bis andrà come andrà, ma l'impressione destata anche dal match dell'Olimpico è che non sarà lo switch Ostigard-Perez a spostare gli equilibri. Il Mazzarri bis si concluderà tra quattro mesi e De Laurentiis ha comunque deciso di supportarlo spendendo per Ngonge e Mazzocchi i soldi incassati da Elmas. Prendendo Traorè e Dendoncker in prestito. Ma per costruire la squadra che verrà, per la vera rifondazione, è forse più prudente attendere l'estate. Quando ci sarà un altro allenatore, con la possibilità di costruire un progetto a medio termine.