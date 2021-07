Tmw - Su Zanoli tre club di B: Spalletti lo apprezza e il Napoli punta al rinnovo, la situazione

"Mi piacerebbe portare a Reggio Calabria Zanoli del Napoli" ha spiegato a Radio Kiss Kiss il ds della Reggina Massimo Taibi. Una possibilità, questa, che secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è assolutamente percorribile. Il terzino, però, piace anche a Luciano Spalletti, nuovo tecnico partenopeo, che si è preso tutto il tempo necessario per valutarlo in ritiro. Nel frattempo la dirigenza campana ha iniziato i colloqui con l'agente del classe 2000 per intavolare il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. Zanoli (20) piace anche ad altri due club di Serie B come Perugia e Pordenone.