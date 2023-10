Tmw svela: il Napoli segue Zirkzee con grande attenzione

Era un talento già in casa che però non era riuscito a imporsi. Poi ha alzato i giri ed è tornato il wonder boy che tutti volevano ai tempi del Bayern Monaco

Joshua Zirkzee non è il dopo Marko Arnautovic. Perché è un giocatore profondamente diverso, tecnicamente, come presente, come futuro. Era un talento già in casa che però non era riuscito a imporsi. Poi ha alzato i giri ed è tornato il wonder boy che tutti volevano ai tempi del Bayern Monaco. La rete segnata contro l'Inter va a suggellare un grandissimo momento per il classe 2001 olandese. "Non c'è nessuna sensazione migliore che segnare qui a San Siro contro una grande squadra come l'Inter", ha detto l'ex meteora del Parma che però sotto la gestione di Thiago Motta è riuscito a ritrovare tutto il talento che Dea Eupalla gli ha regalato.

Niente Ajax, niente Premier. Occhio al Napoli

In estate lo ha seguito con forza l'Ajax ma poi lo stesso giocatore (e anche la società ajacide) ha deciso di restare a Bologna. Non solo: per Zirkzee sono arrivate proposte anche da parte di due società di Premier League ma gli emiliani e l'attaccante hanno poi deciso dulcis in fondo di andare avanti insieme. E il futuro? Zirkzee pensa solo a far bene con Thiago Motta ma dentro sogna di restare in Italia e di fare magari un salto decisivo in una big. Chi lo segue? Tra le tante formazioni europee che si sono già mosse, anche il Napoli lo osserva con grande attenzione...