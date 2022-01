Tmw - Tagliafico ha chiesto la cessione: vuole il Barça, Napoli solo come seconda opzione

Nicolas Tagliafico non si dà per vinto e spera ancora che l'Ajax possa cambiare idea, lasciandolo andare con la formula del prestito. L’inserimento concreto del Barcellona ha cambiato ogni scenario nella mente del laterale argentino.

A fare maggiormente sul serio fino a qualche ora fa era stato il Napoli, che aveva presentato un'offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto e mantenuto diversi colloqui con la dirigenza biancorossa. I dubbi crescenti sull'affidabilità di Jordi Alba a sinistra e la mancata fumata bianca nell'affare tra partenopei e Ajax ha però convinto il Barça a mettersi nel mezzo, seppur le condizioni di trasferimento proposte da Alemany siano esattamente le stesse di Giuntoli.

Tagliafico dal canto suo ha sciolto ogni dubbio (prima dell'arrivo di Kolasinac, lo aveva cercato anche il suo ex allenatore Sampaoli per l'Olympique Marsiglia) e oggi vede proprio nel Barcellona la sua priorità assoluta: l'ha comunicato ai suoi agenti e ufficialmente anche ai lancieri, determinato a sfruttare questa grande opportunità che il mercato di gennaio gli ha messo davanti. Per questo motivo i contatti fra le parti sono proseguiti anche oggi, nell'intento di convincere l'Ajax ad accettare il prestito e non pretendere - come avvenuto finora - il trasferimento a titolo definitivo. Un muro contro muro destinato sicuramente a infiammare quest'ultima settimana di trattative. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com