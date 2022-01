Tmw - Tagliafico, la formula del Napoli non soddisfa l'Ajax: il punto

Il Napoli ha fissato in Nicolas Tagliafico l'obiettivo per l'esterno sinistro della difesa. Come raccontato nel punto di Tuttomercatoweb.com, l'agente del giocatore è ad Amsterdam per convincere l'Ajax ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto mentre gli intermediari, in Italia, sono a stretto contatto con il Napoli. Una formula che peraltro il club olandese aveva richiesto la scorsa estate al West Ham: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L'affare saltò sul gong, adesso il ds Marc Overmars ha cambiato rotta: cederà Tagliafico solo a titolo definitivo, anche se potrebbe accontentarsi di cifre poco superiori alla metà. Tra gli altri problemi rilevanti, però, c'è anche un ingaggio importante: 3 milioni di euro, cifra che l'argentino sperava la scorsa estate di veder lievitare, ma che difficilmente in Campania si alzerà. Ma uno stipendio che l'Ajax libera volentieri.