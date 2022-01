Tmw - Tagliafico, si inserisce il Barça ma come il Napoli solo in prestito: i dettagli

Il Napoli ha una concorrente di spessore in più nella corsa a Nicolas Tagliafico. Dopo che l’offerta azzurra dei giorni scorsi, prestito con diritto di riscatto, non ha convinto l’Ajax, sull’argentino si è inserito con forza il Barcellona incassando fin da subito il gradimento totale del giocatore che adesso starebbe spingendo per l’opzione blaugrana. Queste le ultimissime raccolte da TMW, col Barcellona che comunque non ha ancora soddisfatto le richieste olandesi: i catalani come il Napoli puntano al prestito, l’Ajax insiste per una cessione a titolo definitivo. Le trattative vanno avanti ed il Napoli resta comunque in corsa, ma la scelta di Tagliafico ad oggi sarebbe maggiormente orientata verso il Barça.