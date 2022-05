Tmw - Tameze interessa al Napoli: il Verona ha fissato il prezzo

Protagonista di una eccellente stagione all'Hellas Verona, il centrocampista Adrien Tameze in estate potrebbe compiere il salto in una big

Protagonista di una eccellente stagione all'Hellas Verona, il centrocampista Adrien Tameze in estate potrebbe compiere il salto in una big. Dopo esser stato vicino al trasferimento al Napoli la scorsa estate, il calciatore classe '94 ha vissuto probabilmente la sua migliore stagione in Serie A ed è ancora nel mirino del club partenopeo. La richiesta della società di patron Setti per cederlo si aggira sugli undici milioni di euro: Tameze è legato all'Hellas da altri due anni di contratto. Lo riporta Tuttomercatoweb.