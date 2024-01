Tmw - Tentativo del Napoli per Lukic: no del Fulham al prestito

Lukic fino a questo momento ha collezionato 11 presenze in Premier League, con un totale di 383 minuti giocati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto raccolto dalla redazione TMW, il Napoli per il centrocampo ha chiesto al Fulham il prestito dell'ex granata Sasa Lukic, ricevendo però il no del club inglese. Lukic fino a questo momento ha collezionato 11 presenze in Premier League, con un totale di 383 minuti giocati.