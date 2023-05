Tmw - Thiago Motta alternativa a Luis Enrique: il Bologna proverà a blindarlo?

Focus su Thiago Motta e sul suo futuro su Tuttomercatoweb.com. Accostato anche al Napoli, c'è da capire quale sarà il suo avvenire

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus su Thiago Motta e sul suo futuro su Tuttomercatoweb.com. Accostato anche al Napoli, c'è da capire quale sarà il suo avvenire: "Thiago Motta resterà? E' questa la prima domanda attorno a cui ruota oggi il mondo Bologna. Ieri l'allenatore dopo il 2-2 contro il Napoli s'è espresso così: "Nessuno mi deve motivare, io mi motivo da solo. Lo stimolo mi viene da dentro ed è ciò che chiedo anche ai ragazzi.

Al Presidente chiederò chiarezza, perché è questa la linea che mi piace". Tutto passerà quindi dal confronto con la proprietà. Ma occhio proprio al Napoli che può sparigliare le carte: la prima scelta di Aurelio De Laurentiis è lo spagnolo Luis Enrique, ma Motta è subito dietro, in corsa insieme a Vincenzo Italiano qualora i contatti per il manager spagnolo non dovessero andare a buon fine".