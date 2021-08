Tmw - Torino, Mustafi è un obiettivo: concorrenza dalla Turchia per il tedesco

Il futuro di Shkodran Mustafi, accostato anche al Napoli, potrebbe essere in Serie A. Il Genoa ha chiuso per Maksimovic ma sull'ex Sampdoria c'è anche l'interessamento del Torino, che proverà a riportarlo in Italia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb per i granata c'è però la concorrenza dell'Adana Demispor dopo il rifiuto di David Luiz di trasferirsi in Turchia.