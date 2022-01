Tmw - Toronto, dopo Insigne anche Criscito: intesa di massima col difensore

Dopo Lorenzo Insigne, a partire dal prossimo 1° luglio un altro calciatore italiano potrebbe sbarcare in MLS. Come riporta Tuttomercatoweb, stanno andando avanti, infatti, i contatti per il trasferimento al Toronto FC di Domenico Criscito, capitano del Genoa che ha un contratto col club rossoblù valido fino a giugno 2023. Dopo la chiusura del mercato di gennaio, si arriverà alla chiusura degli accordi tra le parti: c'è già un'intesa di massima sulla base di tre anni di contratto.