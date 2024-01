Tmw - Tottenham, controsorpasso per Dragusin: così ha chiuso col Genoa

Prima l'Atalanta e il Napoli, poi il Tottenham, infine il Bayern Monaco. La corsa a Radu Dragusin si fa sempre più calda

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima l'Atalanta e il Napoli, poi il Tottenham, infine il Bayern Monaco. La corsa a Radu Dragusin si fa sempre più calda, con l'ultimo capitolo che porta la firma degli Spurs. Già, perché dopo l'entrata in scena del club bavarese per il difensore del Genoa, nella notte è stato lo stesso Tottenham ad operare un contro-sorpasso che a questo punto può risultare decisivo.

Controsorpasso Tottenham

Dal Tottenham, come detto, è arrivato il rilancio, pesante, con l'offerta al Genoa per il classe 2002 da 25 milioni più 5 di bonus. Tutto sul tavolo, a ribadire quanto sia ferma la voglia degli inglesi di portare in Premier il giocatore che piaceva anche a De Laurentiis per rinforzare il suo Napoli. Ieri il Bayern Monaco si è fatto sentire mettendo sul piatto la sua offerta, ma il Tottenham non si è fatto trovare impreparato. Lo scrive la redazione di Tuttomercatoweb.