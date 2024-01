Tmw - Traoré guarito dalla malaria: il Napoli resta interessato e può spendere, il punto

È stato pagato 25 milioni l'anno scorso e dunque per non iscrivere una minusvalenza servirebbero circa 20 milioni di euro.

Hamed Traoré è guarito dalla malaria e potrebbe anche diventare presto un uomo mercato. Il centrocampista era finito in ospedale nei giorni scorsi e a confermarlo ci aveva pensato Andoni Iraola, tecnico rossonero: "In questo momento sta recuperando sta molto meglio. Le ultime settimane sono state difficili per lui personalmente e dal punto di vista sportivo, sarà fuori per un po' di tempo".

Proprio dal punto di vista sportivo potrebbero concentrarsi le novità. Perché dopo un 2023 in Premier League avaro di soddisfazioni, negli ultimi mesi ha giocato solamente tre partite di campionato. Dunque è sul mercato e il Bournemouth aspetta delle proposte: resta da capire se basterebbe un prestito con diritto di riscatto oppure se servirà una offerta corposa. È stato pagato 25 milioni l'anno scorso e dunque per non iscrivere una minusvalenza servirebbero circa 20 milioni di euro. Troppo per le italiane, a parte per il Napoli, che attualmente è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la propria mediana. Traoré conosce già bene il calcio italiano e non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento.

E poi c'è la Roma, alle prese con il problema Renato Sanches. Il portoghese rientrerà al Paris Saint Germain ma andrà sostituito e Traoré sarebbe una scelta opportuna. Ma qui servirebbe solo un prestito, non un titolo definitivo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.