Tmw - "Tre acquisti a gennaio": dietro le parole di ADL, ecco cosa cerca il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sarà assoluto protagonista della prossima finestra di calciomercato. "Almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due", ha dichiarato questa mattina il presidente Aurelio De Laurentiis in merito agli acquisti che definirà a gennaio.

Mazzarri nell'ultimo confronto con De Laurentiis ha convinto il presidente della necessità di acquistare anche un centrale di difesa: l'idea è quella di prendere un giocatore con le caratteristiche di Kim, un difensore rapido e bravo in marcatura che possa velocemente imporsi nell'undici titolari. Con Elmas ceduto al Lipsia e Anguissa che tra qualche giorno volerà in Costa d'Avorio per disputare la Coppa d'Africa, la società si sta muovendo per inserire in rosa due nuovi centrocampisti: uno con le caratteristiche della mezzala camerunese, un altro che possa prendere il posto del calciatore macedone. Solo dopo aver definito queste due operazioni, arriverà il via libera al prestito di Gianluca Gaetano.

L'ultimo acquisto riguarderà un vice Di Lorenzo, con Pasquale Mazzocchi come primo indiziato. Anche in questo caso si aspetta solo l'arrivo del sostituto per poi dare l'ok al prestito di Alessandro Zanoli: nella seconda parte di stagione vestirà la maglia del Genoa. In uscita anche Diego Demme, in scadenza di contratto (può andare proprio alla Salernitana). Possibile il prestito di Alessio Zerbin, richiesto dal Frosinone.