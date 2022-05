Tmw - Tre club su Osimhen: Broja in pole per sostituirlo se arriva offerta da 100mln

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato e direttore di TMW Radio

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato e direttore di TMW Radio: “Osimhen? Teniamolo sotto controllo per tutta l’estate. Non so se arriveranno 100 milioni ma c’è l’Arsenal, lo United e il Newcastle sul ragazzo. In caso di partenza, in pole c’è l’albanese Broja”.