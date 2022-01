TMW - Tuanzebe atteso domani per le visite mediche, ma per la Juve è dura

Axel Tuanzebe dal Manchester United al Napoli tra gli affari in dirittura d'arrivo in questo mercato invernale. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb.com: "Luciano Spalletti lo vorrebbe a disposizione già contro la Juventus, anche se è difficile che possa accadere. I partenopei hanno trovato l’intesa con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto (800 mila euro subito, 20 milioni a giugno) e ora aspettano soltanto di celebrare le formalità.

Il difensore classe ’97 ha giocato la prima parte di stagione in prestito all’Aston Villa ed è atteso domani in Italia per le canoniche visite mediche.