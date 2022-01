Tmw - Tuanzebe in Inghilterra per il visto: domani rientra in Italia per il primo allenamento

Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha ufficialmente depositato il contratto del centrale arrivato dal Manchester United dopo aver risolto il prestito all'Aston Villa. Il giocatore era a Roma ieri per svolgere le visite mediche ed è tornato subito a Londra: in Inghilterra sta svolgendo le ultime pratiche per visto e permesso di lavoro con l'Ambasciata italiana. Tra stanotte e domattina dovrebbe far rientro in Italia e allora arriverà anche il 'benvenuto' di Aurelio De Laurentiis.

Ha voluto Napoli con forza.

Tuanzebe ha fatto sapere agli amici di essere profondamente felice della sua nuova avventura italiana. Qui in Serie A ha un legame con Tammy Abraham che ha seguito con interesse e attenzione: proprio l'avventura della punta della Roma ma, al contempo, anche la crescita di Tomori al Milan, hanno convinto Tuanzebe a scegliere l'Italia. E a sposare il progetto, seppur ora in prestito secco, del Napoli di Spalletti. Attesa per il suo sbarco per la firma, Tuanzebe potrebbe prendere la numero 3, attualmente libera.