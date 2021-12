Tmw - Tuanzebe, operazione ben avviata ma non c'è accordo su cifra riscatto

Il Napoli è forte su Axel Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United ma in prestito all'Aston Villa. I contatti fra i club sono fitti per cercare di chiudere l'operazione che sarebbe in prestito con diritto di riscatto. Quello che manca, in questo momento, è l'accordo sulla cifra che il Napoli deve corrispondere allo United per il cartellino del difensore, per il resto l'operazione sembra già molto ben avviata. Quindi per Tuanzebe, 24 anni, le prossime 48 ore saranno decisive per il futuro in Italia. Lo scrive Tuttomercatoweb.