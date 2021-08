Tmw - Tutino in viaggio verso Parma: tutto fatto per l'addio al Napoli

Gennaro Tutino è ormai prossimo a vestire la maglia del Parma. Già definita la possibile formula, ma l'ulteriore accelerata è arrivata in questi minuti perché, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante ha lasciato il Napoli e si sta dirigendo in Emilia: stasera sarà aggregato al gruppo ducale.