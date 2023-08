Tmw - Tutti i dettagli dell'affare Lindstrom: non è legato alla cessione di Lozano

Jesper Lindstrom al Napoli: è fatta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'esterno d'attacco danese classe 2000 sarà domani in Italia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Jesper Lindstrom al Napoli: è fatta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'esterno d'attacco danese classe 2000 sarà domani in Italia per svolgere le visite mediche con il club azzurro e successivamente firmerà un contratto di cinque anni da circa 2,3 milioni di euro netti a stagione.

I dettagli dell'operazione.

Il calciatore arriverà dunque dall'Eintracht Francoforte, con l'accordo che è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fssato a 20 milioni. Alla fine sono stati dunque i tedeschi a spuntarla, visto che il Napoli voleva chiudere la trattativa per 20 miloni di euro complessivi, nonostante, appunto, la richiesta più altra da parte dell'Eintracht. La fumata bianca è comunque arrivata e adesso mancano solo i test fisici e le conseguenti firme sul contratto.

Il futuro di Lozano.

L'acquisto di Lindstrom non è legato all'uscita di Hirving Lozano. A un anno dalla scadenza del contratto l'attaccante messicano non rientra più nei piani del club, che lavora in queste ore per cederlo al PSV Eindhoven. Se non andrà in porto questa trattativa, per il calciatore classe '95 si apriranno le porte della MLS. A gennaio o, al massimo, la prossima estate da svincolato.