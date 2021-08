Tmw - Tutti i nomi sul taccuino di Giuntoli per il centrocampo

Il Napoli a caccia di un centrocampista per chiudere la campagna trasferimento. Con Gianluca Gaetano che lunedì, dopo la gara col Genoa, tornerà in prestito alla Cremonese, serve un'alternativa in mezzo al campo e Giuntoli in queste ore è al lavoro per consegnare a Spalletti un calciatore all'altezza dei titolari. L'ultimo calciatore finito nel mirino del club partenopeo è Loftus-Cheek, ma il Napoli sta valutando e lavorando anche ad altre soluzioni: a Thorsby in un possibile scambio con Petagna, a Berge, Youssouf e Amrabat. Il tempo stringe, Giuntoli al lavoro: Spalletti spera nell'arrivo di un centrocampista,