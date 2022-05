Tmw - Tutti pazzi per Asllani: piace molto anche a Spalletti

In questa stagione è diventato uno dei gioielli più interessanti del calcio italiano tanto da finire nel mirino delle grandi del campionato.

© foto di www.imagephotoagency.it

A due passi da Pisa, a soli due anni, inizia la vita italiana di Kristjan Asllani. Che lascia da piccolo la sua Albania e inizia subito a giocare a pallone con la Butese. Poi l'incontro con Francesco Pratali, grande ex di casa Empoli, che suggerisce al ragazzo, alla famiglia e anche alla società azzurra di incrociare i propri destini. In questa stagione è diventato uno dei gioielli più interessanti del calcio italiano tanto da finire nel mirino delle grandi del campionato.

Il futuro

Per il futuro lo segue l'Inter che vorrebbe inserirlo da subito come vice Marcelo Brozovic, ci pensa anche il Napoli in cabina di regia perché è uno dei nomi che piace a Luciano Spalletti e pure la Lazio non disdegna l'idea perché perderà Lucas Leiva e Maurizio Sarri vuole rinverdire il reparto. Però i nerazzurri sembrano quelli più vicini, forti anche dell'ottimo rapporto con l'Empoli e non mancano le possibili contropartite per provare a bruciare la concorrenza e portare a Milano uno dei migliori talenti del calcio italiano.