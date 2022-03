Tmw - Tutto fermo per il rinnovo di Mertens, ottimismo per Koulibaly: la situazione

"Koulibaly? Sono fiducioso per il suo rinnovo. La mia sensazione è che si arriverà al rinnovo di contratto".

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tuttomercatoweb, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKissNapoli: “Rinnovo di Mertens? Penso sia una decisione che verrà presa a fine stagione, nel momento in cui sarà ben delineato il campionato del Napoli. Al momento è tutto fermo, penso si arrivi al termine del campionato per parlarne. Koulibaly? Sono fiducioso per il suo rinnovo. La mia sensazione è che si arriverà al rinnovo di contratto. Su Mertens ho molti dubbi ma la questione non è chiusa”.