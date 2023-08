Tmw - Tutto su Veiga, Demme in uscita. Scelta di vita per Zielinski, Lozano in bilico

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb.

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb: "Il Napoli è pronto a lanciare l’assalto finale a Gabri Veiga. Il club azzurro dopo aver acquistato Cajuste adesso vuole definire un’altra operazione. Con il Celta i contatti vanno avanti da tempo. Il giocatore piace già dalla scorsa stagione quando poi il Napoli decise di optare per Ndombele. Ora la situazione è ben chiara: il club azzurro ha presentato una proposta alta ma ancora non soddisfacente per la società spagnola a cui lascerà una percentuale sulla futura rivendita per raggiungere l’accordo. C’è però fiducia e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lui a completare un reparto nel quale partirà Demme. Ed è sempre più vicino anche il rinnovo di Osimhen. I vari incontri tra il suo agente e il presidente De Laurentiis hanno portato la questione in dirittura d’arrivo. Nel nuovo contratto, che sarà fino al 2027, verrà inserita anche una clausola rescissoria.

Più vicina pure la permanenza di Zielinski. Nonostante l’offerta araba da capogiro, il trequartista polacco sembra intenzionato a rimanere in azzurro. Una scelta anche di vita. Se così sarà Piotr allungherà il suo legame con il Napoli fino al 2028. Garcia è anche molto soddisfatto di Zanoli e Zerbin. Il primo viene considerato l’alternativa ideale di Di Lorenzo, l’altro un’ottima soluzione per la fase offensiva. In bilico invece il futuro di Lozano. Se dovesse arrivare un’offerta adeguata il Napoli lo lascerebbe partire".