Tmw - Una sola pista per gennaio o Juve e Roma in estate: il punto sul futuro di Milik

Arkadiusz Milik e l'addio al Napoli. Una situazione congelata, ferma sulla maxi richiesta da 18 milioni di euro, poi scesa a 15, da parte di Aurelio De Laurentiis. Per questo si è tirato indietro l'Atletico Madrid che è andato su Moussa Dembelé del Lione, per questo l'Olympique Marsiglia ha iniziato a valutare altre opportunità. Con l'OM non è finita ma a cifre potenzialmente pari a un terzo rispetto alla richiesta azzurra. Per l'estate c'è chi lo sta studiando e prendendo più di un'informazione, dalla Juventus alla Roma, alle big di mezza Europa. Milik a parametro è un'occasione che in primis il Napoli si sta facendo sfuggire, ma la richiesta non si abbassa. E in settimana ci saranno novità, in una direzione o nell'altra.