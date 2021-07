Tmw - Vaclik a un passo dall'Olympiacos: sul nazionale ceco c'era il Napoli

Con un effetto domino, sta per partire un vero e proprio valzer di portieri a livello internazionale. La Roma sta per definire l'arrivo dal Wolverhampton di Rui Patricio e il club inglese sta per prendere, sempre con la regia lusitana di Mendes, José Sa dall'Olympiacos. La porta dei greci resterebbe scoperta solo per poco, infatti secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, sarebbe a un passo l'intesa del club del Pireo con Tomas Vaclik, liberatosi dal contratto col Siviglia. Sul trentaduenne nazionale della Repubblica Ceca, c'era anche il Napoli in Serie A.