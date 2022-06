Tmw - Valencia, Soler è in vendita: trattativa in corso con l'Atletico, Juve alla finestra

L'Atletico Madrid oggi è in pole position per prendere Carlos Soler dal Valencia.

Secondo quanto raccolto da TMW, i colchoneros avrebbero già iniziato una trattativa ufficiale per acquistarlo a titolo definitivo. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, ma l'Atleti per ora non si è spinto oltre i 15 milioni più eventuali contropartite tecniche.

Cessione urgente - Il centrocampista classe '97 ha un contratto in scadenza nel 2023 e i pipistrelli, come già comunicato a mister Gattuso, hanno l'urgenza di venderlo per trovare maggiore stabilità economica (sul mercato in uscita occhio anche alle situazioni di Guedes e Gayà) e avere la liquidità necessaria per iniziare la nuova stagione.

A gennaio c'era la Juve - A gennaio per Soler si era mossa anche la Juventus, che aveva sondato il terreno alla ricerca di almeno due giocatori di livello (uno sarà Paul Pogba) per alzare l'asticella in mediana, ma i bianconeri - almeno finora - hanno fiutato semmai il possibile colpo a parametro zero fra un anno. Il Valencia cerca invece una via d'uscita immediata e su Soler in questi giorni è forte il pressing dell'Atleti, col Barcellona come principale alternativa e la Vecchia Signora comunque sempre alla finestra.