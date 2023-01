Tmw - Valzer dei portieri in A: spunta un possibile ritorno a Firenze di Tatarusanu

Non si esclude che la Fiorentina possa lasciar partire Pierluigi Gollini a gennaio: le ultime voci portano a Napoli dove in uscita c'è Salvatore Sirigu.

Martinelli il futuro. A gennaio torna Tatarusanu dal Milan?

Per il futuro la società di Commisso ha grandissima fiducia nel baby Tommaso Martinelli, classe 2006 che gli addetti ai lavori considerano uno dei predestinati in Europa nel ruolo. Già nel giro della prima squadra, rappresenta il domani gigliato mentre non è da escludere, per gennaio, in caso di addio al Milan, un ritorno in viola di Ciprian Tatarusanu. Il rumeno sta guidando adesso i pali del Milan dopo l'infortunio di Mike Maignan ma anche in attesa del francese i rossoneri stanno cercando un nuovo portiere. E qualora dovessero riuscire a chiudere per un arrivo tra i pali, potrebbero dare il via libera per Tatarusanu in viola. A riportarlo è Tuttomercatoweb.