Tmw - Valzer di portieri in A, il Verona su Montipò: affare in chiusura

L'Hellas Verona ha definito questo pomeriggio la cessione di Marco Silvestri all'Udinese. Operazione da circa 2.5 milioni di euro, col portiere classe '91 che adesso firmerà col club friulano un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Per sostituire Silvestri, l'Hellas, secondo Tuttomercatoweb, ha già le idee chiare. Adesso gli scaligeri sono pronti a chiudere l'accordo col Benevento per l'acquisto di Lorenzo Montipò. A sua volta, la società sannita ha definito l'accordo col Genoa per Alberto Paleari.