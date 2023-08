Tmw - Veiga in chiusura a prescindere da Zielinski: le cifre dell'affare

Il Napoli è ad un passo da Gabri Veiga, talento del Celta Vigo individuato come naturale sostituto di Piotr Zielinski. Anche se il polacco, secondo le ultime raccolte da TMW, per il momento continua a rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita.

Il Napoli a prescindere si è portato avanti e ha deciso di affondare il colpo per lo spagnolo: accordo con il club galiziano ad un passo sulla base di una parte fissa da 32 milioni di euro oltre a bonus per arrivare a 36. Per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione.