Tmw - Vicario è ad un passo dal Tottenham: già fissate le visite mediche

Guglielmo Vicario al Tottenham, ci siamo. Dall'Empoli a una grandissima del calcio internazionale

© foto di Federico De Luca 2023

Guglielmo Vicario al Tottenham, ci siamo. Dall'Empoli a una grandissima del calcio internazionale, le prestazioni del portiere azzurro hanno convinto tutti. Anche un gigante come quello londinese. Una carriera che ha portato in pochissimo tempo il portiere dalla B a un club capace di sognare l'Europa che conta e a vestire la maglia della Nazionale.

Un capolavoro tecnico per Vicario ed economico per la famiglia Corsi, con la cessione da record per la storia dell'Empoli da 19 milioni di euro. Vicario è attualmente in vacanza in Spagna, in attesa di imbarcarsi a brevissimo per Londra. Le visite dovrebbero andare in scena tra sabato o più probabilmente domenica in Inghilterra. Poi potrà iniziare la sua avventura al Tottenham da protagonista. Lo riporta Tuttomercatoweb.