Tmw - Vice Di Lorenzo, Faraoni in pole: il Verona valuta una contropartita

"Cessione di Demme? Il mercato è ancora lungo, non c’è furia".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Napoli: "Potrebbe anche esserci qualche sorpresa per l’erede di Kim, un nome che ancora non è uscito. Però tra poco dovremmo riuscire a capire le indicazioni definitive del Napoli, mi aspetto una risposta sul mercato come quando l’anno scorso partì Koulibaly e fu preso Kim.

Faraoni è in pole position come vice Di Lorenzo, è un’operazione che si può fare. Folorunsho è una contropartita che il Verona sta valutando, è un discorso che si può impostare per fare più contento il club scaligero.

Cessione di Demme? Il mercato è ancora lungo, non c’è furia. L’idea di tornare in Germania mi sembrava la più concreta, ma ad oggi per Demme non ci sono novità. Tutti i pensieri del Napoli sono concentrati sul difensore centrale.

Zerbin e Gaetano partiranno? Zerbin sì, Gaetano può ricoprire diversi ruoli e la partenza di Demme potrebbe anche trattenerlo. Zerbin andrà a giocare, anche se ha dimostrato qualità ogni volta che è stato chiamato a giocare”.