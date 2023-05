Tmw - Wahi piace a diverse big italiane: ci pensa anche il Napoli

Ancora non è arrivata nessuna offerta concreta e il club ha deciso di rimandare tutti i discorsi a fine campionato

TuttoNapoli.net

Il Montpellier ha fissato il prezzo per Elye Wahi. Vista la grande stagione, secondo TuttoMercatoWeb, il club francese ha deciso che il prezzo base per Wahi è di 25 milioni di euro. Ancora non è arrivata nessuna offerta concreta e il club ha deciso di rimandare tutti i discorsi a fine campionato. Sulle tracce di Wahi ci sono alcuni club italiani come Milan, Napoli e Juventus.