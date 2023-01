Tmw - Zaniolo via subito? La Roma ha accettato la proposta del Bournemouth: i dettagli

Ora palla a Zaniolo, che comunque per il proseguo della sua carriera vorrebbe il Milan o comunque un top club.

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nuovi dettagli sull'offerta che il Bournemouth ha presentato alla Roma per Nicolò Zaniolo. Sul piatto, 28 milioni di euro di parte fissa più 7 di bonus e percentuale del 10% sulla futura rivendita. Per la Roma sono queste cifre accettabili per definire il trasferimento. Ora palla a Zaniolo, che comunque per il proseguo della sua carriera vorrebbe il Milan o comunque un top club