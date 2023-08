Tmw - Zanoli al Genoa e Faraoni al Napoli? Cosa serve per sbloccare doppio affare

Il Genoa continua ad aspettare il via libera dal Napoli per il prestito di Alessandro Zanoli.

Il Genoa continua ad aspettare il via libera dal Napoli per il prestito di Alessandro Zanoli. Nessuna deadline fissata, ma la precisa volontà di puntare sul laterale classe 2000 che nell'ultima stagione s'è messo in evidenza con la maglia della Sampdoria. Per ora Rudi Garcia vuole continuare a testarlo in ritiro, ma appena darà l'ok Zanoli tornerà in Liguria. E il Napoli chiuderà l'arrivo di Faraoni dall'Hellas Verona. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.