Tmw - Zanoli al Genoa sblocca Faraoni: pronto triennale per il capitano dell'Hellas

Sono giorni decisivi per quel che riguarda il possibile sbarco a Napoli di Marco Davide Faraoni. L'esterno dell'Hellas Verona da settimane è stato individuato come ideale vice Di Lorenzo, ma ancora l'affondo decisivo non è arrivato.

Tutto legato a Zanoli

Nelle prossime ore le parti si riaggiorneranno per nuovi contatti che potrebbero risultare decisivi, anche se tutto resta legato alla situazione di Alessandro Zanoli: sul classe 2000 c'è forte il Genoa che vorrebbe chiudere per regalare ad Alberto Gilardino un rinforzo di qualità utile anche per la questione liste. Una volta definita la sua uscita, ecco che l'affondo per Faraoni può andare in porto.

Le cifre dell'operazione

Sistemata la situazione Zanoli, ecco che Napoli ed Hellas potranno riprendere il discorso comunque già impostato: al club scaligero andrà una cifra sui 3 milioni di euro per il cartellino, mentre per il giocatore è già pronto un contratto triennale da 1 milione di euro a stagione.