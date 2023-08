Tmw - Zanoli, ecco l'offerta dello Sporting: Garcia spinge per la permanenza

Rudi Garcia vorrebbero la sua permanenza in maglia azzurra. Contatti per provare a trovare una soluzione tra le parti.

Lo Sporting CP ha offerto al Napoli circa 8 milioni di euro per Alessandro Zanoli. C'è l'idea di provare a impostare le basi per il trasferimento del laterale classe 2000 in Portogallo, mentre il club partenopeo ma soprattutto mister Rudi Garcia vorrebbero la sua permanenza in maglia azzurra. Contatti per provare a trovare una soluzione tra le parti.

La stagione 2022-23 di Zanoli

Fra Napoli e Sampdoria nella passata stagione Zanoli ha collezionato 26 presenze con 2 gol e 2 assist, attirando l'interesse di numerose squadre pronte a garantirgli maggiore spazio rispetto a quello che avrebbe in Campania.