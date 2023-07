Tmw - Zanoli-Genoa, accordo di massima: si attende il via libera del Napoli

Dopo Retegui, il club rossoblù è pronto per consegnare a mister Alberto Gilardino l'esterno destro che possa ricoprire tutta la fascia.

Il Genoa è pronto a chiudere un'altra operazione, questa volta sulla corsia. Dopo Retegui, il club rossoblù è pronto per consegnare a mister Alberto Gilardino l'esterno destro che possa ricoprire tutta la fascia. Il nome più gettonato resta quello di Alessandro Zanoli da tempo nel mirino degli uomini mercato rossoblu. Il giocatore è di proprietà del Napoli e si sta allenando a Dimaro insieme alla squadra di Rudi Garcia.

Manca l'ok del Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, c'è l'accordo di massima fra i club per il passaggio a titolo temporaneo del giocatore all'ombra della Lanterna. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Liguria visto che nella seconda parte della stagione scorsa ha vestito la maglia della Sampdoria. Al momento si attende solamente l'ok da parte degli azzurri che ancora non è arrivato.