Tmw - Zanoli vuole andare via: Napoli su Katseris del Catanzaro o Faraoni in caso di addio

Alessandro Zanoli vuole lasciare il Napoli nel mese di gennaio.

Fin qui sono appena cinque le presenze in totale. 49 minuti in campionato in quattro spezzoni, solamente 3 minuti in Champions contro il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, in caso di addio, però, ci potrebbero essere due situazioni: la prima porta a Davide Faraoni, che era stato bloccato in estate. Il suo arrivo non si è realizzato proprio perché Garcia aveva deciso di tenere l'ex Sampdoria a discapito di un possibile cambio. Così non è da escludere un rinverdimento della pista per il capitano del Verona.

Il secondo nome, invece, è quello di Panos Katseris, giovane del Catanzaro che si sta mettendo in luce in Serie B. Ha alle spalle l'annata vincente in Serie C, mentre in cadetteria - dopo un inizio da rincalzo - ha trovato continuità e una maglia da titolare. Da capire quale sarà la valutazione dei calabresi, ma il Napoli è interessato al terzino destro greco.