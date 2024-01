Tmw - Zerbin, doppietta e saluti: andrà al Frosinone insieme a Popovic

Due gol per salutare il Napoli nel migliore dei modi. Alessio Zerbin è pronto a trasferirsi al Frosinone

Due gol per salutare il Napoli nel migliore dei modi. Alessio Zerbin è pronto a trasferirsi al Frosinone e dopo essere tornato dalla Supercoppa lascerà il club azzurro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il futuro dell'esterno sarà alla corte di Eusebio Di Francesco, che dovrà comunque attendere la fine del mini torneo che si sta svolgendo in Arabia Saudita per avere il suo rinforzo. Ieri sera il classe 1999 è stato assoluto protagonista nella sfida alla Fiorentina, realizzando la doppietta che ha chiuso la partita, poi vinta dagli azzurri per 3-0.

Popovic al Frosinone.

In tutto questo ci sarà anche un altro arrivo in Ciociaria. Napoli e Frosinone stanno infatti definendo i dettagli con Matija Popovic, che dopo essere stato vicino al Milan dovrebbe firmare per il club laziale, con i partenopei che lo prenderanno poi al termine della stagione.